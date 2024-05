Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der K 47 zwischen Wallhausen und Windesheim ereignet. Aus noch ungeklärten Gründen stießen ein BMW X1 und ein VW Passat frontal zusammen. Auch ein Kleinlaster war beteiligt.

Auf der K47 bei Wallhausen kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall.

Auf der K47 bei Wallhausen kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall. Foto: Christian Vollmer

Zwei Autofahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Die Insassen des Kleinlasters blieben unverletzt. Alle Beteiligten wurden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer betreut. Wehrleiter Christian Vollmer lobte die Ersthelfer an der Unfallstelle, die nicht nur die Betreuung der Patienten übernahmen, sondern auch eine sehr umfassende Einweisung in die Lage geben konnten.