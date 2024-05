Plus Bad Münster-Ebernburg

Tag der Städtbauförderung in Bad Münster am Stein-Ebernburg: Vielen dauert es einfach zu lang

Von Josef Nürnberg

i Die Besucher des Städtebaufördertags hörten Hans Sifft (rechts) genau zu, welche Pläne die Stadt für den Kurpark in Bad Münster hat. Foto: Josef Nürnberg

Es war klug von der Stadtverwaltung Bad Kreuznach, am Tag der Städtebauförderung in den Kurpark des Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME) einzuladen. Läuft doch dort das Projekt „Lebendige Zentren im Kerngebiet von Bad Münster am Stein“, das ursprünglich „Stadtumbau West“ hieß und zu 90 Prozent vom Land finanziert wird. Dadurch hatten die Bürger Gelegenheit zum Gespräch mit der Verwaltung – an der Spitze Oberbürger Emanuel Letz (FDP).