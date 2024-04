Plus Bad Kreuznach

Opfer 30 bis 40 Mal auf den Kopf geschlagen: Angeklagter schweigt im Kreuznacher Hammermord-Prozess

Von Christine Jäckel

i Der Angeklagte und sein Verteidiger Ulrich Endres Foto: Christine Jäckel

Er muss sich wegen der Vorwürfe Diebstahl und Mord vor dem Schwurgericht des Landgerichts Bad Kreuznach verantworten: Ein 33-Jähriger, der sich zur Tatzeit im November 2022 in Bad Kreuznach aufhielt. Die Nennung der beiden Delikte in einem Satz macht die Ungeheuerlichkeit des Falls deutlich. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 8. November 2022 einen Menschen brutal getötet zu haben, um einen Diebstahl zu vertuschen.