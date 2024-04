Plus Bad Kreuznach

Hammermord-Prozess in Bad Kreuznach: Opfer starb an massiven Schädelverletzungen

i Seit dem 8. April muss sich ein 33-Jähriger vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen Mordes verantworten. Das Opfer starb an massiven Schädelverletzungen, die vermutlich durch einen Hammer und ein Brecheisen hervorgerufen wurden. Foto: Christine Jäckel

Am 11. November 2022 wurde nach Hinweisen aus dem Umfeld eines 33-Jährigen, der sich wegen Mordes vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten muss, ein 73-Jähriger tot in seinem Wohnhaus in der Bahnstraße in Bad Kreuznach gefunden. Am dritten Verhandlungstag beschäftigte sich die erste Strafkammer des Landgerichtes mit der Auffindesituation des Opfers und den Ergebnissen der Leichenöffnung.