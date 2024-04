Plus Bad Kreuznach Hammermord-Prozess in Bad Kreuznach: Angeklagter zeigt keinerlei Gefühlsregungen Von Christine Jäckel i Symbolfoto Landgericht Koblenz Foto: Kevin Rühle Das 73-jährige Opfer lag mehrere Tage tot in seiner Wohnung. Die mittelbaren Tatzeugen schwiegen aus Angst oder Gleichgültigkeit. Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Bad Kreuznach muss sich ein 33-Jähriger wegen der Vorwürfe Diebstahl und Mord verantworten. Lesezeit: 3 Minuten

Am 8. November 2022 starb in seinem Haus in der Bahnstraße in Bad Kreuznach unter den Schlägen eines Hammers ein 73-Jähriger einen gewaltvollen Tod. Außer dem mutmaßlichen Täter, einem 33-Jährigen, der sich seit Montag vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten muss, waren am Tatabend noch drei weitere Personen in einer ...