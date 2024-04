Plus Bad Kreuznach Hammermord-Prozess in Bad Kreuznach: Zeugenvernehmung mit vielen Hindernissen Von Christine Jäckel i Foto: Andrey Popov/ - stock.adobe.com Der Angeklagte war bei einer Polizeikontrolle vor der Tat völlig berauscht. Die Angaben aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters sollen Klarheit bringen. Gibt es wirklich Erinnerungslücken? Lesezeit: 2 Minuten

Der Zeuge zittert, hält sich krampfhaft an den Armlehnen des Stuhles fest, schaukelt leicht hin und her, keucht. „Ich bin Alkoholiker, ich kann mich nicht erinnern“, wiederholt er immer wieder. Kann er sich wirklich nicht daran erinnern, dass am Abend des 8. November 2022 sein Vermieter in der Bahnstraße in ...