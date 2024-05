Plus Bingen Rettungsschirm für das Hospital ist aufgespannt: Auch der Stadtrat Bingen beschließt Millionenhilfe Edgar Daudistel Von Rainer Gräff i Das Binger Heilig-Geist-Hospital wird von der Marienhaus GmbH aufgegeben, nicht aber vom Kreis, von der Stadt, von der Belegschaft und der Bevölkerung. 15 Millionen Euro garantieren den Weiterbetrieb. Foto: Edgar Daudistel Das Binger Heilig-Geist-Hospital wird von der Marienhaus GmbH aufgegeben, nicht aber vom Kreis, von der Stadt, von der Belegschaft und der Bevölkerung. 15 Millionen Euro garantieren den Weiterbetrieb. Lesezeit: 3 Minuten

Die „Medikamente“ schlagen an, der Patient scheint gerettet: Nach dem Kreistag Mainz-Bingen stimmte auch der Binger Stadtrat am Dienstagabend einstimmig dafür, das Heilig-Geist-Hospital mit Millionenhilfe finanziell am Leben zu erhalten. Mit dem einstimmigen Grundsatzbeschluss des Stadtrates wird das Heilig-Geist-Hospital (HGH) die medizinische Versorgung der Menschen in Bingen und der Region sicherstellen. ...