Plus Meisenheim Narren stürmen das Rathaus in Meisenheim: Krawatten müssen dran glauben Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Für Bürgermeister Gerhard Heil gab es nicht die komplette Rede, sondern nur die Passage, die ihn betrifft. Aber die funkelnagelneue Krawatte musste dran glauben. Von Roswitha Kexel

Monster überall Monster! „Achtung! Achtung! Heit is was los in Mäsnums Gasse. Die Alte Weiber sinn unnerwegs – sie könne's nit lasse! Awwer sie tun euch nix – es muss sich kääner verstecke. Sie wolle nur ä bissje spiele unn euch nadierlich aach necke!“ So hieß es heute Morgen in Meisenheim. ...