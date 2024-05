Plus Mendig

Technoparty im Hangar: Kehriger veranstalten Rave in Mendig

Von Hannah Klein

i Sebastian Schmitz (links) und Florian Büsch vor dem Hangar Zero auf dem Mendiger Flugplatz: Hier findet der Rave am 11. Mai statt. Foto: Julius van Ommen

Auf Technopartys bis in die frühen Morgenstunden tanzen: Was für die Menschen in einer Techno-Hochburg wie Berlin jederzeit möglich ist, dafür mussten Florian Büsch (26) und Sebastian Schmitz (24) bislang weite Strecken auf sich nehmen. Die jungen Männer aus Kehrig wollen das jetzt ändern – und planen für ihren eigenen Rave am 11. Mai in einem Hangar auf dem Mendiger Flugplatz fast alles selbst.