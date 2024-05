Plus Neuhäusel

Forstamt Neuhäusel löst sein Holzlager auf: Baumstämme nach vierjähriger Folienkonservierung bestens erhalten

i Forstwirtschaftsmeister Lukas Krause (links) mit Hund Cliff und Projektleiter Klaus Kuch demonstrieren die gute Beschaffenheit des eingelagerten Holzes. Foto: Birgit Piehler

Aus der Not eine Tugend machen, so die Erfolgsgeschichte, die dieser Tage in Neuhäusel mit dem Abtransport des vorletzten Holzpolters von etwa 350 Kubikmetern Fichtenholz Ihr Ende findet.