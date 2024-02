Plus Bärenbach Prunksitzung mit viel Liebe und Lokalkolorit: Fastnacht in Bärenbach mit Humor und Tanz Bärenbach feierte bis in die Puppen: Unter der Regie der Bärenbacher Vereinsgemeinschaft mit dem Komitee aus Katharina Porger, Eva Reinhard, Anja Schappert und Sitzungspräsident Thorsten Setz an der Spitze brannte bei der Prunksitzung im vollen Bürgerhaus ein Feuerwerk der guten Laune ab. Von Bernd Hey

Das Motto: „Stadt, Land, Bärenbach“. Und wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen: Zuvor ab 14.11 Uhr zeigte der Nachwuchs, wo der Barthel den Most holt und wie Stadt und Land harmonieren könnten. Seit 2018 halten Thorsten Setz im Elferrat auf der Bühne und sein Bruder Jan an den ...