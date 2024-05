Plus Bad Kreuznach Probeweise: Aufsicht an Kreuznacher Kornmarkt-Toilette und Kleinbus in Puricelli-Straße Von Robert Neuber i Die Kornmarkt-Toilette ist derzeit gesperrt. Um Vandalismus abzustellen, soll versuchsweise eine Aufsicht postiert werden. Foto: Foto: Markus Kilian Der Planungsausschuss diskutierte über zwei versuchsweise von der Verwaltung vorgenommene Maßnahmen: zum einen eine Aufsicht am Kornmarkt-Klo, zum anderen ein Kleinbus in der Franziska-Puricelli-Straße. Lesezeit: 2 Minuten

Wegen Vandalismus wurde die öffentliche Toilette am Kornmarkt geschlossen, und im Planungsausschuss präsentierte die Verwaltung nun Fotos, mit denen die Schließung gerechtfertigt werden sollte. Es soll in den nächsten Wochen versuchsweise eine Lösung angegangen werden, die allerdings Personalaufwand bedeutet. Eine Aufsichtsperson wird an den Toiletten tagsüber postiert. Gestellt wird diese Aufsicht ...