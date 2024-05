Plus Wallhausen Kulinarik trifft Wein und Gin: Vierter Räuberball in Wallhausen steigt im Juni Von Marian Ristow i Eine Draufsicht auf den Räuberball im Jahr 2022: Wer kulinarisch etwas erleben will, kommt hier voll auf seine Kosten. 30 Köche kümmern sich um die Wünsche der Besucher. Foto: Peter Bender Beim berühmten Räuberball von Griebelschied am 28. August vor genau 224 Jahren muss es wild zugegangen sein. Zum öffentlichen Bankett sollen der legendäre Schinderhannes und seine Bande der Geächteten sogar die örtliche Gendarmerie eingeladen haben. Eine Pariser Tänzerin soll er auf ihrem Weg zum Mainzer Präfekt gekidnappt haben – der erste Tanz gebührt natürlich dem Schinderhannes. Lesezeit: 2 Minuten

Weniger gesetzlos, dafür kulinarisch deutlich hochwertiger geht bei der High-End-Version des Räuberballs von Michael und Benjamin Schott vom gleichnamigen Weingut aus Wallhausen zu. Am Freitag, 7., und Samstag, 8. Juni, geht die vierte Auflage des Open-Air-Food- und Kulinarikfestivals in der Naheregion über die Bühne. Tatort: Die Weinlage „Backöfchen“ in Wallhausen. In ...