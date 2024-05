Plus Bad Kreuznach Kreuznacher Stadiondebatte: Spender Theo Suess vor den Kopf gestoßen Von Robert Neuber i Marcel Weidmann ist zusammen mit Oliver Schrögel Vorstand der Theo Suess-Stiftung. Foto: Weidmann/Robert Neuber Die Debatte um die Namensgebung des Moebus-Stadions hat Theo Suess vor den Kopf gestoßen, der sowohl ein Tribünendach mit Photovoltaikanlage als auch eine Stadionbeleuchtung und den zweiten Stock des Stadiongebäudes bezahlen wollte. Das bestätigt Marcel Weidmann vom Stiftungsvorstand. Auch Suess selbst meldet sich zu Wort. Lesezeit: 3 Minuten

Oberbürgermeister Emanuel Letz hatte am Donnerstag im Stadtrat verkündet, dass man das Stadion an der Pfingstwiese nicht umbenennen werde. Was wiederum Theo Suess, der die bauliche Aufwertung mit seiner Stiftung finanzieren wollte, getroffen hat – auch wenn er keinen Groll gegen OB Letz hege, wie er betont. Niemals Namensänderung gefordert Denn so ...