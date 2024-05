Plus Bad Kreuznach OB Letz im Stadtrat: Kreuznacher Moebus-Stadion wird nicht umbenannt Von Harald Gebhardt i Überdacht aufs Sportgeschehen im Moebus-Stadion schauen, das wäre mit der Spende von Theo Suess möglich. Umbenannt werden soll de Sportanlage aber nicht. Foto: Stefan Munzlinger Die Namensänderung ist vom Tisch. Das Bad Kreuznacher Moebus-Stadion wird auch künftig Moebus-Stadion heißen: Beim letzten Auftritt des Stadtrats der ablaufenden Wahlperiode stellte dies Oberbürgermeister Emanuel Letz klar. Lesezeit: 3 Minuten

Die Theo-Suess-Stiftung will der Stadt für das Stadion ein Tribünendach inklusive Solaranlage und eine Flutlichtanlage spendieren. Das wurde Anfang Mai im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr einhellig begrüßt. Auf Kritik stieß aber der Wunsch des Spenders, die Sportanlage in Nahe-Stadion umzubenennen. So hat Karl-Heinz Delaveaux (FWG) daraufhin einen ...