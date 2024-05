Plus Bad Kreuznach

Klopfer will mit Bündnis für Bad Kreuznach in Stadtrat: Stadt muss wieder manövrierfähig werden

i Werner Klopfer ist der Spitzenkandidat des Bündnisses für Bad Kreuznach (BKH) für den Stadtrat. Er will den Kornmarkt als Mittelpunkt der Stadt mit dem neuen Rathhaus weiter aufwerten. Foto: Harald Gebhardt

Werner Klopfer wäre nicht Werner Klopfer, wenn er es bei den Kommunalwahlen nicht noch einmal so richtig wissen wollte: Seit den Wahlen 2019 Politikpensionär, will der heute 80-jährige frühere Chef der Kreuznacher Bürgerliste und Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion mit seinem neu gegründeten Bündnis für Bad Kreuznach (BKH) in den Stadtrat einziehen. Sein Ziel: „Mindestens drei Sitze, fünf wären ein Traum.“