Plus Bad Kreuznach Röka-Schüler über Europa informiert: EU-Beamtin kommt in ihre Heimat Bad Kreuznach zurück Von Jens Fink i Annette Orth (Vierte von links) berichtete den Röka-Schülern und ihre Lehrerinnen Aylin Arslan und Ines Weber (Zweite und Dritte von links) von ihrem Werdegang bis hin zur EU-Beamtin. Foto: Jens Fink Annette Orth hat einst selbst am Röka die Schulbank gedrückt; jetzt hat sie den Jugendlichen von ihrem Werdegang und ihrem Wirken in der europäischen Politik erzählt. Lesezeit: 2 Minuten

Welche Auswirkungen die Europäische Union (EU) auf das Leben der Menschen hierzulande hat, darüber informierte EU-Beamtin Annette Orth, die am Europatag im Rahmen des „Back to School“-Programms an ihr ehemaliges Gymnasium zurückkehrte. Orth war bis 1988 selbst Schülerin am Römerkastell (Röka). Im Raum 113 kamen bei der EU-Beamtin entsprechende Erinnerungen zurück. ...