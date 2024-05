Plus Waldböckelheim

Waldböckelheim bereitet Kitabau vor

i An der Hüffelsheimer Straße hat die Gemeinde bebaute Grundstücke (Rückansicht) erworben, auf denen der neue kommunale Kindergarten entstehen soll. Foto: Christine Jäckel

Die Ortsgemeinde hat in den nächsten Jahren ein großes Projekt zu stemmen, den Bau einer kommunalen Kita mit voraussichtlich zehn Gruppen. Dafür beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „Kommunale Infrastruktur Waldböckelheim.“ „Wir wollen damit die Infrastruktur in Waldböckelheim und als Erstes die Kita voranbringen“, erläuterte Ortsbürgermeister Helmut Schmidt (SPD) in der Ratssitzung.