Plus Norheim

Aus dem „Antihit“ wurde ein Mainzer Hit – Open Ohr-Gründer Uli Holzhausen erinnert sich

i Uli Holzhausen im Jahre 1973 am Mikro auf der Bühne des Ingelheimer Folk-Festivals, einem der Vorläufer des Open Ohr-Festivals in Mainz. Foto: Archiv Uli Holzhausen

Das Mainzer Open Ohr-Festival feiert in diesem Jahr über Pfingsten seine 50ste Ausgabe – und einer der Mitbegründer lebt in Norheim: Uli Holzhausen, einstiger Jugendpfleger des Kreises, erinnert sich an wilde Zeiten.