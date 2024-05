Plus Hochstetten-Dhaun Erstmals rund 3800 Besucher beim Gartenfest auf Schloss Dhaun: 63 Aussteller in traumhaftem Ambiente Von Sebastian Schmitt i In traumhaftem Ambiente bei Kaiserwetter war das Fest auf Schloss Dhaun ein Publikumsmagnet. Rund 3800 Besucher wurden gezählt. Foto: Sebastian Schmitt Die Veranstalter des Gartenfests auf Schloss Dhaun konnten erstmals rund 3800 Besucher begrüßen. Kam sonst die Mehrzahl aus dem näheren Umfeld, so besuchten in diesem Jahr auch zahlreiche Gäste aus der Ferne das Fest und verbanden damit einen Aufenthalt im Kirner Land. Lesezeit: 2 Minuten

63 Aussteller präsentierten in einem traumhaften Ambiente inmitten der alten Ruinen alles, was das Gartenherz höher schlagen lässt. Von duftenden Blumen über frische Kräuter bis hin zu Gartenschmuck aus Stein, Ton, Holz, Eisen und Stahl fehlte nichts. Auch die Holzmöbel und das Saunafass, oder der massive Tischgrill gleich am Eingang ...