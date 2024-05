Plus Roxheim Gemeindebücherei feiert 25-jähriges Bestehen mit bunten Aktionen: Autoren Roxheims lesen zum Jubiläum Von Claudia Römer i Die Kinder hatten eine große Freude am Luftballonwettbewerb zum 25-jährigen Bestehen der Roxheimer Bücherei. Foto: Claudia Römer Wie das langjährige Engagement der Einheimischen zum Erfolg führte und wie der Geburtstag gefeiert wurde. Lesezeit: 2 Minuten

Das Dorf mag klein sein, aber das ehrenamtliche Engagement rund um die Roxheimer Gemeindebücherei ist riesengroß und beeindruckend. Vor 25 Jahren begann alles mit einem Arbeitstreffen, und nach vielen Jahren in der Grundschule ist sie heute in den Räumen der ehemaligen Poststelle beherbergt. Ein echter Aufstieg also und ein beredtes ...