Einstimmiges Votum für Elke Demele: Neue Vorsitzende führt VdK Guldental an

Demele, die das einhellige Vertrauen der Mitglieder erhielt, wurde zur neuen Vorsitzenden des 228 Mitglieder zählenden Ortsverbandes gewählt, ebenso ihr Stellvertreter Clemens Schmitt. Schriftführerin Marita Engel erinnerte an 2023. Auf den Bericht über die mögliche Ampel am Guldentaler Dorfladen Gulina eingehend zeigte Engel auf, dass sich neben den Parteien auch das VdK am 25. Februar 2014 an den Landesbetrieb Mobilität mit der Bitte gewandt habe, einen Zebrastreifen anzulegen. „Auch der VdK ist um die Bewohner und Besucher Guldentals besorgt”, betonte Marita Engel. nn