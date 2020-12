Kreis Bad Kreuznach

Corona setzt auch den Winzern zu. Wolfgang Eckes beispielsweise, Vorsitzender von Weinland Nahe, musste in seinem Weingut in Windesheim bisher 20 bis 25 Prozent weniger Umsatz als sonst verkraften. So wie ihm geht es vielen Kollegen an der Nahe und in Rheinhessen, die ihre Weine überwiegend selbst vermarkten.