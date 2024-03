Plus Bad Kreuznach

Brückenhaus über Ellerbach ist akut einsturzgefährdet: Stadt Bad Kreuznach leitet Sofortmaßnahmen ein

i Das denkmalgeschützte Gebäude in der Manneimer Straße 52, das sich über dem Ellerbach befindet, ist akut einsturzgefährdet und musste jetzt mit Stützbalken abgesichert werden. Foto: Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Das stadtbildprägende, denkmalgeschützte Gebäude in der Mannheimer Straße 52 in der Bad Kreuznacher Neustadt ist akut vom Einsturz gefährdet. Seit Mittwochabend muss das Brückenhaus über den Ellerbach zur Fußgängerzone hin deshalb auf Betreiben der städtischen Bauaufsicht mit Stützbalken abgesichert werden, damit die Fassade ab dem ersten Obergeschoss nicht in die Fußgängerzone stürzt, teilt die Kreuznacher Stadtverwaltung mit.