Anwohner melden Hilferufe in Bad Münster am Stein Ebernburg: Suche der Polizei verläuft erfolglos

Mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Bad Münster am Stein Ebernburg meldeten sich am Montagabend gegen 23 Uhr bei der Polizei, weil sie Hilferufe hörten. Auch die Polizei nahm diese wahr, konnte sie aber nicht lokalisieren.

Die verschiedenen Meldeorte der Anwohner des Bad Kreuznacher Stadtteils gaben der Polizei keinen Anhaltspunkt, der auf den möglichen Einsatzort hinweisen hätte können. Daraufhin suchten die Beamten mit mehreren Einsatzkräften sowohl fußläufig als auch via Streifenwagen.

Auch die Polizisten registrierten die vermeintlich männliche Stimme, konnten diese aber nicht lokalisieren. Auf Rufe der Einsatzkräfte, auch mit einem Megafon, gab es keine Antworten.

In ihrer Pressemitteilung erklärte die Polizei die Suche in der Dunkelheit für besonders schwierig: In Bad Münster am Stein Ebernburg gäbe es mehrere besondere geografische Gegebenheiten wie die dichte Bebauung, die steilen Felswände, das Nahetal und die starke Bewaldung.

Letztmalig konnten die Hilferufe gegen Mitternacht vernommen werden. Kurz darauf suchte ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera den Bereich ab, ebenfalls ohne Erfolg. Weitere Anrufe gingen nicht ein.