Plus Kreis Birkenfeld

Von Frühsommer bis Kälteschock: Der April machte seinem wankelmütigen Ruf alle Ehre

i Dieses Foto, das in Niederhosenbach entstanden ist, fängt die zwei Seiten des April recht gut ein: Blühende Felder, dicke graue Wolken und blauer Himmel am Horizont Foto: Klaus Dieter Lang

Der April 2024 hat auch den Menschen im Kreis Birkenfeld gezeigt, was in diesem Übergangsmonat vom Winter zum Frühjahr alles möglich ist. Nach normalem Start in den Monat setzte sich rasch sehr milde Luft durch. Dabei stiegen die Temperaturen vom 6. bis zum 8. April über die 20-Grad-Marke.