Plus Nohen/Rimsberg Nach Busunfall bei Rimsberg: Schüler mussten zu Fuß den Heimweg antreten Von sig/red i Foto: Guido Turina Nachdem sich ein Bus am Montag gegen 13.40 Uhr zwischen Rimsberg und Nohen auf der L 172 festgefahren hatte, haben sich mehrere Leser bei der NZ gemeldet und berichtet, dass in dem Bus wohl auch mehrere Schüler transportiert wurden. Diese hätten sich dann zu Fuß auf ihren Heimweg gemacht. Lesezeit: 1 Minute

„Meine Mutter hat mehrere Schüler gesehen, die zu Fuß in Richtung Nohen liefen“, erläutert Steffen Kunz. Auch sein Sohn habe von einem Schulkameraden Handybilder aus dem Bus erhalten. So seien zum Zeitpunkt des Unfalls Schüler des Gymnasiums und der Realschule plus im Bus gewesen. Ein anderer Leser betonte, dass zum ...