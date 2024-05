Plus Fischbach/Bad Kreuznach

Messerangriff wird zum Nahtoderlebnis: So erlebten die Tatopfer den versuchten Mord in Fischbach

Foto: Peter Steffen/DPA

Am Nachmittag des ersten Prozesstages am Landgericht Bad Kreuznach zum zweifachen versuchten Mord schilderten die beiden Opfer den für beide fast tödlichen Angriff. Der 58-jährige Projektmanager und sein 51-jähriger Bekannter, ein Achatschleifer, hatten nach Besprechung eines Auftrages vor dem Anwesen des 51-Jährigen in Fischbach gestanden.