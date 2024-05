Plus Bad Kreuznach/Fischbach

Mit Messer auf zwei Nachbarn eingestochen: Prozess am Landgericht beginnt am Freitag

Von Günter Schönweiler

i Zahlreiche Aktenordner liegen auf einem Schreibtisch am Landgericht. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am Freitag beginnt am Landgericht Bad Kreuznach (Schwurgericht) der Strafprozess gegen einen 48 Jahre alten Mann aus Fischbach. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord und tateinheitliche gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vor.