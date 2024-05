Plus Birkenfeld „Mehr Demokratie wagen“: Ausstellung zu Willy Brandt im SPD-Büro in Birkenfeld eröffnet Von Stefan Conradt i Ausstellung Willy Brandt SPD Birkenfeld von links Alexander Schweitzer, Holger Noß, Hans Jürgen Noss Foto: Stefan Conradt All die Besucher, die zur Eröffnung der Willy-Brandt-Ausstellung im SPD-Parteibüro Birkenfeld gekommen waren, mussten erst einmal Geduld mitbringen. Der Ehrengast, Sozialminister Alexander Schweitzer, traf erst mit gehöriger Verspätung ein – er war noch bei diversen Terminen in Birkenfeld, etwa beim Pflegestützpunkt und im Elisabeth-Krankenhaus. Lesezeit: 2 Minuten

Dabei ging es um Themen wie berufliche Weiterbildung und die Zukunft des Krankenhaussystems in Deutschland. „Wenn Alexander Schweitzer von meinem Papa eingeladen wird, weiß er schon, dass das kein Wohlfühlbesuch wird, sondern ein Arbeitsmeeting“, erläuterte Holger Noß, der als Vorsitzender des SPD-Stadtverbands Birkenfeld in die Ausstellung einführte. in der Saarstraße, was ...