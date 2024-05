Lange Suche hat ein Ende: Neuer Wertstoffhof in Hoppstädten-Weiersbach

In Idar-Oberstein eröffnete der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Birkenfeld 2017 seinen ersten Wertstoffhof (Foto), 2018 folgte der zweite in Rhaunen. In Hoppstädten-Weiersbach ist es am 15. Juni nach langer Suche nach einem geeigneten Standort endlich so weit. Foto: Kreisverwaltung Birkenfeld/Karsten Schultheiß