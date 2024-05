Heiko Kehrt möchte Ortsbürgermeister in Hattgenstein werden: „Naturnah und ortsverbunden“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Heiko Kehrt, ich bin 43 Jahre alt und gebürtiger Hattgensteiner. Von Beruf bin ich gelernter Kfz-Mechaniker, zurzeit arbeite ich als Instandhalter, vormals als Berufskraftfahrer, im Nahverkehr. Außerdem bin ich Nebenerwerbslandwirt. 2012 absolvierte ich meinen Rettungstaucher, von 2014 bis 2017 war ich Erster Vorsitzender des Vereins Dartoase e.V Birkenfeld. Seit 2024 bin Projektleiter im Verein Hattgenstein Natürlich. Ich bin ehrenamtlich für unsere Ortsgemeinde tätig, unter anderem für die Wartung der Werkzeuge und Fahrzeuge. Ich bin halt der Mann für alles.

Mein politischer Werdegang

Zurzeit bin ich an keine Partei gebunden. Ich habe am Projekt „Am Brunnen“ bezüglich Backes und Toilettenanlage mitgewirkt. Ich bin regelmäßig Zuhörer bei Sitzungen des Gemeinderates.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ich möchte mich für unsere Gemeinde und den neuen Gemeinderat stark machen, sodass unsere Gemeinde auch in der Zukunft mithalten kann. Ich will den Ausbau des Glasfasernetzes vorantreiben, Verkehrsberuhigungen einführen, Infrastruktur und Wohnraum schaffen. Außerdem möchte ich die Gemeinde am Leben halten, dabei die Vereine integrieren. Wir brauchen außerdem eine gesunde finanzielle Basis. Weiterhin will ich den den Zusammenhalt zwischen Bürgern, Gemeinde und Vereinen fördern, vor allem mit Veranstaltungen will ich das Dorfleben stärken.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Vorschläge und Probleme auf eine bessere Art und Weise mit dem neuen Gemeinderat ausarbeiten und Lösen sowie die Bedürfnisse, Anregungen unserer Bürger versuchen einzugehen und eine evtl. Lösung zu schaffen. Intensivierung der Dorfgemeinschaft und weitere Verfestigung.

Das sind meine Ecken und Kanten

Politische Kompetenz und Ausbau meiner Netzwerke.

Das ist mein politisches Motto

Naturnah und ortsverbunden

