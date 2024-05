Plus Kreis Birkenfeld Fast 1,3 Millionen Kilowattstunden erwirtschaftet: Drei Schulen im Kreis Birkenfeld produzieren ihren eigenen Strom Von Stefan Conradt i Der auf dem Dach der Sporthalle „Am Berg“ in Birkenfeld erzeugte Strom wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Das ist vertraglich geregelt. Foto: Reiner Drumm Auf den Dächern von insgesamt sieben kreiseigenen Schulen sind mittlerweile Fotovoltaikanlagen installiert. Dabei wurden seit Mai 2011, als die erste solche Anlage auf der Sporthalle „Auf der Bein“ im Schulzentrum Idar-Oberstein/Weierbach ans Netz ging, fast 1,3 Millionen Kilowattstunden (kwh) erwirtschaftet – damit könnte man theoretisch 750 bis 1000 Einfamilienhäuser jedes Jahr mit Strom versorgen. Lesezeit: 1 Minute

Tatsächlich wird ein Großteil des so produzierten Sonnenstroms seit 2013, nachdem dies rechtlich möglich war, im Eigenverbrauch am Gymnasium Heinzenwies, am Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein und an der Ida-Purper-Schule in der Schmuckstadt genutzt. Das geht aus dem Bericht der Klimamanagerin Sina Leyendecker hervor, den sie in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des ...