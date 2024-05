Plus Baumholder Ein Maler gegenständlicher Kunst: Hans Benda stellt ab Freitag im Goldenen Engel aus Von Karsten Schultheiss i Der Idar-Obersteiner Künstler Hans Benda ist Mitglied des Kunstvereins Obere Nahe und präsentiert von Samstag, 11. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, seine Bilder im Kulturzentrum Goldener Engel in Baumholder. Foto: Karsten Schultheiß Mit „Shioyama – Salzberg“ betitelt der Künstler Hans Benda seine Ausstellung, die mit der Vernissage am Freitag, 10. Mai, in Baumholder den Maler-Zang-Haus-Zyklus des Nationalparklandkreises Birkenfeld fortsetzt. Eröffnet wird die Ausstellung um 18 Uhr im Kulturzentrum Goldener Engel. Lesezeit: 2 Minuten

Als „gegenständlichen Maler“ bezeichnet sich der Idar-Obersteiner, der in Öl auf Leinwand Landschaften, Stillleben und menschliche Gestalten abbildet. Seine Motive orientieren sich an der Realität. „Die Orte könnten existieren, sind aber nur in meiner Vorstellung vorhanden“, sagt der gebürtige Berliner, der an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studierte. ...