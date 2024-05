Neuwied

Kommunalwahl in Neuwied-Heddesdorf: SPD macht sich für Barrierefreiheit stark

i Zum Fototermin auf dem Friedhof Sohler Weg trafen sich Katharina Franzky (links) und Sven Lefkowitz (rechts) mit der Heddesdorfer Bürgerin Brigitte Holl. Foto: Lea Luisa Lefkowitz

Dem Thema Barrierefreiheit im Sozialraum hat sich der SPD-Ortsverein Heddesdorf verschrieben. „Viele Menschen haben uns in den vergangenen Wochen angesprochen, dass es an zahlreichen Stellen in Heddesdorf an der Barrierefreiheit hapert“, teilt der Ortsverein in einer Pressemeldung mit. „Sogar auf dem Friedhof am Sohler Weg gibt es Stolperfallen und Hemmnisse. Durch Wurzelwerk und unebene Pfade ist das Sturzrisiko hier besonders hoch.“