Weinmajestäten inthronisiert: Gute Stimmung beim Weinblütenfest in Bad Hönningen

Die Eröffnung des Weinblütenfests am Freitag und die Inthronisierung der Weinmajestäten wurden von der Alten Garde Bad Hönningen begleitet. Die Stadtbeigeordnete Diana Göttes dankte Weinkönigin Lea Kruse und den Prinzessinnen Dajana Bökle und Natalie Weber.

Beim Weinblütenfest in Bad Hönningen sind Majestäten präsentiert worden. Foto Simone Schwamborn

Bökle ist neue Weinkönigin, Weinprinzessinnen sind Kristina Cervenanska und Elena Neumeister. Weine boten der SPD-Ortsverein, der TTC und der SSV Bad Hönningen an. Am Freitag und Samstag spielten SAM, am Sonntag der MV Bad Hönningen.