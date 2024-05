Kommunalwahl in Anhausen: Wählergruppe setzt auf Heinz-Otto Zantop

Ortsbürgermeister Heinz-Otto Zantop stellt sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni in Anhausen zur Wiederwahl. Außerdem geht er als Spitzenkandidat für die Wählergruppe „Anhausener Bürger Liste Zantop“ ins Rennen. Das wurde auf der Wahlberechtigtenversammlung beschlossen, zu der alle Anhausener eingeladen waren.

Auf den weiteren Listenplätzen folgen Achim Kopper, Torsten Gehrke, Timo Lauterborn, Andreas Rockenfeller, Achim Krokowski, Uwe Runkel, Andrea Linn-Seiffert, Detlef Miltz, Timo Zantop, Svenja Linn, Klaus Lemgen, Andreas Sperling, Anne Fischbach, Niklas Bay, Christian Eich, Uwe Kurz, Jens Riehl, Sebastian Kutscher und Jürgen Schwieder. Mit zwölf Ratsmitgliedern und sieben neuen Kandidaten stellt sich laut Pressemitteilung „ein erfahrenes und kompetentes Team“ zur Wahl.

Zantop informierte über die Arbeit der vergangenen fünf Jahre. Er betonte, dass der Gemeinderat viele Themen behandeln und umsetzen konnte. Vor allem seien eine bürgernahe und transparente Gemeinderatsarbeit sowie eine solide Haushaltspolitik fortgeführt worden. Ein neuer Grillplatz mit Überdachung wurde fertiggestellt, das Jugend- und Kulturzentrum zu zwei Wohnungen umgebaut. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik innerorts und im Gewerbegebiet spart der Ortsgemeinde jährlich rund 20.000 Euro an Energiekosten.

Eine E-Ladesäule mit zwei Lademöglichkeiten auf dem Parkplatz der Iserbachschleife stellt eine Verbesserung der Infrastruktur dar. Der Spielplatz am Kaisergarten wurde mit neuen Spielgeräten ausgestattet, der Fußweg zur Multifunktionsfläche neu gepflastert. Mehr Sicherheit beim Überqueren der stark befahrenen L 258 (9000 bis 10.000 Fahrzeuge täglich) bringt die Errichtung einer Fußgängerampel. Das Seniorenprojekt mit Wohnpflegegemeinschaft für 12 Personen und Tagespflege für 18 Personen befindet sich in der Umsetzung. Ende des Jahres wird die Einrichtung in Betrieb genommen. Der Bau des Normas (RZ berichtete) werde im Sommer dieses Jahres starten. Das digitale Projekt Dorffunk und die Webseite „Kirchspiel online“ ist abgeschlossen und wird ehrenamtlich weiterentwickelt.

Für die nächsten fünf Jahre sind folgende Schwerpunkte angedacht: die Sanierung des ehemaligen Feuerwehrhauses, Windkraftanlagen, die Weiterführung des Seniorenprojekts, die Ehrenamtsbörse, der Ausbau Ehrenamt, Angebote für Kinder und Jugendliche, Kulturveranstaltungen und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden des Kirchspiels Anhausen. red