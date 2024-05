„Erfolgreiche Arbeit für Anhausen fortführen“: Heinz-Otto Zantop möchte wieder Ortsbürgermeister werden

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Heinz-Otto Zantop: 68 Jahre, verheiratet, drei erwachsene Kinder, zwei Enkelkinder. Ich bin Handwerksmeister und Betriebswirt des Handwerks und darüber hinaus Mitglied in Vereinen wie dem Turnverein Anhausen/Meinborn, dem Obst- und Gartenbauverein, der Ehemaligen Burschen Anhausen sowie dem Verschönerungsverein Kirchspiel Anhausen.

Mein politischer Werdegang

Ich bin parteilos und seit Februar 2006 Mitglied des Gemeinderats. Von 2009 bis 2014 war ich Dritter Beigeordneter der Ortsgemeinde Anhausen, dann Erster Beigeordneter von 2014 bis 2019 und seit 2019 bin ich Ortsbürgermeister. Zudem bin ich von 2009 bis 2014 Mitglied im Verbandsgemeinderat Rengsdorf gewesen.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Viele der angestrebten Ziele von 2019 konnten wir bereits umsetzen. Darunter die Wohnpflegegemeinschaft mit Tagespflege, die gegen Ende des Jahres in Betrieb geht, verschiedene digitale Projekte wie der Dorf Funk oder die Internetseite Kirchspiel Online. Das Projekt wird ehrenamtlich weitergeführt. Auch ein Lebensmittelmarkt siedelt sich an. Der Spatenstich hierzu ist am 3. Juni. Zu den weiteren Umsetzungen gehören: eine Fußgängerampel in der Ortsmitte (an der L 258), der Umbau des Jugend- und Kulturzentrums zu zwei Wohnungen, E-Ladesäule auf dem Parkplatz der Iserbachschleife oder die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Die Ziele für die nächsten fünf Jahre sind: die Machbarkeit von Windkraftanlagen, die Sanierung des ehemaligen Feuerwehrhauses, die Weiterführung des Seniorenprojekts, eine Ehrenamtsbörse, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kirchspielsgemeinden.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

In den vergangenen fünf Jahren hat sich schon sehr vieles verändert, das wissen die Menschen in Anhausen. Das Erreichte müssen wir gemeinsam mit dem neuen Gemeinderat erhalten, weiterentwickeln und die neu gesetzten Ziele bearbeiten.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Entscheidungen dauern mir zu lange. Das kostet viel Kraft und nervt.

Das ist mein politisches Motto

Was einer nicht schafft, das können viele gemeinsam schaffen (F.W. Raiffeisen). Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass es nur gemeinsam geht, im Ort und im Kirchspiel. Alle Bürgerinnen und Bürger sind auch zukünftig eingeladen, mitzuwirken und sich ehrenamtlich zu engagieren.