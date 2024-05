Feuerwehr im Einsatz: Garage in Kurtscheid steht in Flammen

Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte, als Flammen und Rauch aus einer Garage in Kurtscheid drangen.

Am Mittwochabend um 18.30 Uhr ist die Einheit Kurtscheid der Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach zu einem Garagenbrand in Kurtscheid gerufen worden. Aufmerksame Nachbarn hatten die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen fortgeschrittenen Brand mit Flammen- und Rauchausbildung in einem Garagenanbau fest.

In einer Garage in Kurtscheid brannte es. Foto: Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Durch den Einsatz unter Atemschutz unter Leiter Rene Geisen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden, teilt die Feuerwehr mit. Die Brand- und Rauchauswirkung konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr begrenzt und eingedämmt werden. Im Einsatz waren die Einheit Kurtscheid mit 20 Feuerwehrkräften, der Regelrettungsdienst und die Schutzpolizei Straßenhaus.