Neuwied

„Doppelter“ Familientag beim MGV Germania Neuwied: Hühnerhof ist Magnet für Ausflügler

Von Jörg Niebergall

i Der Familientag des MGV Germania Neuwied ist am 1. Mai stets ein starker Besuchermagnet. Foto: Jörg Niebergall

Es ist stets ein Fest der Superlative, wenn der MGV Germania Neuwied gemeinsam mit der Familie Maur am 1. Mai (und in diesem Jahr schon am Sonntag davor) auf das Gelände des Hühnerhofs einlädt. Ob mit dem Pkw, mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Traktoranhänger, bei herrlichem Frühlingswetter war es fast schon schwierig, einen Platz zu finden.