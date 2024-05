Ahoi in Engers: Personenschiffe dürfen vor Schloss ankern

Seit vielen Jahren setzen sich der Verein Kultur und Tourismus Engers und sein ihm angeschlossener Arbeitskreis für die Wiederbelebung der Personenschifffahrt ab Engers ein. Nun könnten erste Erfolge gemeldet werden, wie Verein und Arbeitskreis in ihrer Pressemeldung schreiben. Denn der Inhaber der Landebrücke habe zugestimmt, dass wieder Personenschiffe am Steiger festmachen dürfen.

Direkt vor dem kurfürstlichen Schloss bietet sich die Anlegestelle perfekt an, um zum Beispiel Fahrgäste aus der Umgebung von Neuwied sowie seinen nahe gelegenen Stadtteilen und Bendorf zu Veranstaltungen wie Rhein in Flammen, Silvester und sonstigen Events zu befördern.

Nächstes Ziel: Regelverkehr

Wichtig bleibt jedoch auch die Einrichtung eines Regelverkehrs auf dem Rhein. Hier ist der Verein in Verhandlungen mit der Stadt Neuwied. Der Vorsitzende des Arbeitskreises, Josef Kretzer, wartet dringend auf eine Mitteilung der Verwaltung zum Sachstand, damit für diesen wichtigen Zweig auch endlich eine Lösung gefunden wird. Im Hinblick auf die geplante Reaktivierung der Brexbachtalbahn wird der Schiffsanleger auch für Touristen aus dem Westerwald wieder an Bedeutung gewinnen.

Auch die in Engers ansässige Landesmusikakademie hat ein gesteigertes Interesse am Schiffsverkehr auf dem Rhein. Viele Gruppen, die in dieser gut ausgebauten Einrichtung ihre Fortbildungsveranstaltungen anbieten, kommen aus rheinfernen Gemeinden für Tage nach Engers und werden direkt am Rhein einquartiert. Ein Schiffsausflug auf dem Rhein, der immer wieder nachgefragt wird, ist derzeit von Engers aus aber nicht möglich.

Sven Thienemann vom Arbeitskreis hat sich laut Pressemitteilung dieser neuen Entwicklung angenommen und das derzeitige Verhandlungsergebnis mit dem Inhaber der Landungsbrücke erzielt: Personenschiffe können künftig – neben den Flusskreuzfahrtschiffen – in Engers wieder anlanden.