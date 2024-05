Plus Hambuch

Hambucher Nachttheater reist in die 1970er-Jahre: Als die Klotür noch zur Straße offen stand

Von Thomas Esser

i Die Tür des hölzernen Klohäuschens öffnet sich zur Straße hin, damit der Bauer auch während seiner „Sitzung“ noch mit der Nachbarschaft palavern kann. Foto: Thomas Esser

Das Hambucher Nachttheater geht in die sechste Runde: Das beliebte Format reist diesmal in die 70er-Jahre zurück und greift nicht nur auf Klischees zurück, sondern bringt Hambucher Geschichten auf die Theaterbühne – oder in diesem Fall, auf die Straßen und Felder, die als Theaterbühne dienen.