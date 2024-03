Plus Altenkirchen

Wegen falscher Korn-Flasche? 57-Jähriger soll Bekanntem in Altenkirchen tödliche Stiche versetzt haben

Symbol Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Ein Totschlagprozess mit Tatort Altenkirchen ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Der mutmaßliche Täter, ein 57-Jähriger, hat eigenen Angaben zufolge ein massives Alkoholproblem. Am 21. Mai des vergangenen Jahres soll er in seiner Altenkirchener Wohnung einem Bekannten mit einem Küchenmesser Stiche zugefügt haben, die einige Wochen später zum Tod des Opfers führten. Das genannte Motiv für die Tat ist bizarr.