Plus Kirchen/Mudersbach

Stötzel stellt Antrag wegen Flüchtlingsunterbringung: Bürgermeister Hundhausen gibt klare Antwort

i Hat es Unregelmäßigkeiten bei der Verbandsgemeinde Kirchen bezüglich der Unterbringung von Asylbewerbern gegeben? Das wollte Jens Stötzel vom aktuellen Bürgermeister Andreas Hundhausen wissen. Foto: David-D. Pirker

Themen hat es bei der letzten Ortsgemeinderatssitzung in Mudersbach in dieser Legislaturperiode viele gegeben. Ein Punkt ganz am Ende richtet sich an Kirchens Verbandsgemeindebürgermeister Andreas Hundhausen, der auch selbst anwesend gewesen ist. Sein Vorvorgänger Jens Stötzel, zurzeit Mitglied im Mudersbacher Stadtrat, will von ihm wissen, ob durch nicht erfolgte Abrechnungen bei der Unterbringung von Asylbewerbern in der Verbandsgemeinde (VG) finanzielle Schäden entstanden seien; und erhält von Hundhausen direkt eine Retourkutsche.