Einwohnerversammlung in Wissen: Vom Straßenbau über Glasfaser bis Hundekot

In der Brandeck-Hütte spiegelte die rege Teilnahme der Bürger das Interesse an der Stadtentwicklung in Wissen wider. Bürgermeister Berno Neuhoff betonte den hohen Wert des bürgerschaftlichen Engagements. Mit Blick auf den 9. Juni appellierte er zum Schluss: „Gehen Sie wählen.“ Foto: Elmar Hering