Klaus Schneider möchte Ortsbürgermeister werden: Ein gemeinsames „Wir in Helmenzen“ stärken

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Klaus Schneider, ich bin 63 Jahre alt, Maschinenbau-Techniker und war über vier Jahrzehnte als Konstrukteur in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb in Altenkirchen beschäftigt. Ich bin seit 40 Jahren verheiratet, habe zwei Töchter und drei Enkelkinder. Seit der Gründung des HSV Helmenzen 1984 war ich im Vorstand tätig, zuletzt als Vorsitzender. Ich bin seit 43 Jahren aktiver Sänger im MGV 1880 Altenkirchen. Wir verreisen gerne an Nord- und Ostsee. Ich bin mit Herzblut Helmenzer.

Mein politischer Werdegang

Ich bin parteilos und seit 40 Jahren im Ortsgemeinderat, davon zehn Jahre als Erster Beigeordneter und die letzten zehn Jahre als Ortsbürgermeister. Dieses Amt würde ich gern weiterführen.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern daran arbeiten, dass unser Dorf interessant und lebenswert bleibt, so dass sich auch junge Familien bei uns niederlassen und wohlfühlen. Die Dorfgemeinschaft weiterhin stärken und die Integration zugezogener Bürger voran bringen. Ebenso wichtig ist mir die Erhaltung unseres Dorfkernes und die Vermeidung von einer Zersiedelung. Ich möchte das Neubaugebiet Heiter II in Helmenzen und Kömbchesweg in Oberölfen fertigstellen und mit Leben füllen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich würde gerne die begonnenen Projekte und die genannten Ziele erreichen, offen sein für Neues und Altbewährtes, soweit möglich, bewahren. Die Ausbausituation der B8 mit der angedachten Umgehungsstraße zu einem sinnvollen und zufriedenstellenden Ende bringen. Ich möchte weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger ein offenes Ohr haben.

Das sind meine Ecken und Kanten

Es ist nicht leicht einen kühlen Kopf zu bewahren.

Das ist mein politisches Motto

Ein gemeinsames „Wir in Helmenzen“ stärken.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.