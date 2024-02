Plus Wissen Karnevalsgesellschaft Wissen feiert: Lieder und Tänze veredeln die Kölsche Nacht Mit eigenen Kräften und tollen Gästen hat die Wissener Karnevalsgesellschaft wieder einmal eine herrlich-närrische Kölsche Nacht auf die Beine gestellt. Garant dafür war im beinahe ausverkauften Kulturwerk die stimmige Mischung aus Musik, Tanz und Pointen. Von Elmar Hering

Apropos Beine: Die gastgebende KG kann sich glücklich schätzen, so begeisternde Tanzgruppen in den eigenen Reihen zu haben. Ob Solomariechen (Joanna und Joelina Diouf, Lana Schramm), Minis, Junioren oder das Große Tanzcorps – es ist schön zu sehen, wenn all der Trainingsfleiß in ein ausgefeiltes Showelement mündet. Mit bewundernswerter Kondition, ...