Selbach Ortsgemeinde Selbach würdigt Geistlichen: Ehrentafel für Diakon Peter Vanderfuhr i Diakon Peter Vanderfuhr (links) freute sich über die besondere Auszeichnung, die ihm von Ortsbürgermeister Matthias Grohs und dem Ersten Beigeordneten Michael Gotto (rechts) verliehen wurde. Foto: Claudia Vanderfuhr Manche nennen ihn den „Selbacher Pastor": Diakon Peter Vanderfuhr. Für sein langjähriges, verlässiges und engagiertes Wirken hat ihn die Ortsgemeinde jetzt mit der Ehrentafel in Gold ausgezeichnet.

Die Würdigung war eingebettet in einen außergewöhnlichen gemeindlichen Tag mit Prozession und Kreuzsegnungen in der Selbacher Gemarkung. Ortsbürgermeister Matthias Grohs freute sich, die vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Ehrung aussprechen und überreichen zu dürfen. Ein Dank ging auch an Beate Vanderfuhr, die ihrem Ehemann nicht nur privat eine wichtige Stütze sei, ...