Plus Gebhardshain Prunksitzung im Westerwälder Hof in Gebhardshain: Beamten-Theater wird zum Witz Der Karnevalsverein Gebhardshain „Lugge Loo“ setzt nach der erfolgreichen Wiederbelebung des Sitzungskarnevals mühelos an den Triumph des Vorjahres an. Mit atemberaubenden Tänzen, gewitzten Sketchen und pointierten Wortbeiträgen wird nicht nur die After-Corona-Müdigkeit überwunden, sondern auch kritisch mit den Mächtigen abgerechnet. Im Fokus stehen unter anderem das Betzdorfer Beamten-Theater und Bürgermeister Brato. Von Daniel-D. Pirker

