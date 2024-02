Für Groß und Klein: Steinerother feiern an Karneval Scheunenfest

Das Bürgerhaus in Steineroth verwandelte sich binnen kürzester Zeit in einen gut besuchten Bauernhof. Nach dem Motto: „Es muht die Kuh, es grunzt das Schwein, wo mag nur der Bauer sein? Ich weiß es, piepst die kleine Maus, zum Karneval im Bürgerhaus. Zum Scheunenfest lädt er heut' ein, mit Spaß und Freud für Groß und Klein!“

Sie feierten 20 Jahre Mystics Steineroth mit einem bunten Programm im Bürgerhaus. Foto: Burkhard Bläcker

Bauer Kevin I. und Ihre Lieblichkeit Lisa hatten für den traditionellen Altweiberkarneval alle Register gezogen. So konnten auf dem Fest die Büttenrednerinnen und Tänzerinnen im vollen Saal ihr Bestes zeigen.

Nachdem die fabelhafte Sitzungspräsidentin Sandra den Elferrat mit dem Prinzenpaar begrüßen konnte, stellte Prinz Kevin I. sein Gefolge vor. Die anwesenden Möhnen hatten jetzt schon Lust auf mehr, welches sie auch sofort bekommen sollten, in Persona von Susanne als Bäuerin. Sie stellte in gekonnt lustiger Form dem feiernden Auditorium die tägliche Arbeit am Hof in Liedtext vor, der Auftritt wurde dann auch sogleich durch die erste Rakete am Abend belohnt.

Das vereinseigene Nachwuchsballett zeigte sich wieder einmal in Hochform, die neuen Tänze kamen prächtig im Saal an. Der Saal kochte, als die Büttenrede der New Generation „Otto find ich gut“ lief. In Anleihe an den bekannten Werbespruch wurden die Männer ordentlich auf die Schippe genommen. Eine Welle der Ovationen schwappte den jungen Künstlerinnen entgeben.

Ellens Sketch behandelte das Thema „Sex im Alter“ und die dann zu erwartenden Unwägbarkeiten. Im Anschluss zeigte das Hofballett ihre perfekte Kür. Es zeigte sich dabei einmal mehr, dass sich Steineroth keine Gedanken über seinen Nachwuchs in Sachen Ballett machen muss. Im Sketch „Schweinchen im Stall“ unterhielten sich der „Eber“ mit seiner „Sau“ in lustigen Sketchen über das Bauern- beziehungsweise Schweineleben.

Nun waren die Schnecken dran, ein Auftritt der Superlative. Eine Frau hatte einen Weinhändler zu Besuch. Da wurde ordentlich gekostet. Zu allem Unglück kamen auch noch ein Staubsaugervertreter und ein Versicherungsvertreter vorbei. Da blieb kein Hals und auch kein Auge trocken, sodass es immer wieder zu größeren Verwirrungen kam. Die Schnecken feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen, da war natürlich die nächste Rakete fällig.

Es folgte ein Sketch, in dem eine Frau ihren Mann, der einfach nur mal so richtig ausspannen wollte, immer wieder aufforderte, etwas zu unternehmen. Der aber blieb sich treu und doof, ließ sich in keinster Weise den Ruhepuls nach oben treiben. Selbst dann nicht, als die Frau immer lauter zu meckern und zu trommeln begann. Zu einem weiteren Höhepunkt des Abends trugen Kläusin und Kläusin bei, die mit dem Lied „Jetzt kommt der Eiermann“ für rasenden Applaus sorgten. Das zweite Jubiläum von sage und schreibe 20 Jahren feiert in diesem Jahr die Gruppe Mystics mit einem Showtanz der Extraklasse. Für die Jubiläumskinder gab es extra angefertigte Großorden. red